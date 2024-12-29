Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии
29 декабря под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был утвержден протокол заседания комиссии от 21 декабря.
Затем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов. На основании требований Избирательного кодекса ЦИК внесла изменения в составы Шарур-Садаракский номер 1, Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский номер 3, Сабаильский номер 7, первый Бинагадинский номер 8, второй Ясамальский номер 16, второй Наримановский номер 20, пятый Сумгайытский номер 46, Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский номер 47, Ширванский номер 51, Шабран-Хачмазский номер 56, Саатлинский номер 66, Сабирабад-Ширванский номер 68, Джалилабадский сельский номер 72, Имишлинский номер 81, Агджабединский номер 86, Зардаб-Кюрдамир-Уджарский номер 95, Загатальский номер 112 и Габалинский избирательный округ номер 116 окружных избирательных комиссий этих избирательных округов.
На заседании, на котором также присутствовали представители медиасубъектов, была представлена информация о ходе подготовки к муниципальным выборам, объявлены статистические показатели по выдвижению кандидатов, регистрации и аккредитации наблюдателей, обсуждены текущие вопросы.