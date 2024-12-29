29 декабря под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был утвержден протокол заседания комиссии от 21 декабря.

Затем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов. На основании требований Избирательного кодекса ЦИК внесла изменения в составы Шарур-Садаракский номер 1, Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский номер 3, Сабаильский номер 7, первый Бинагадинский номер 8, второй Ясамальский номер 16, второй Наримановский номер 20, пятый Сумгайытский номер 46, Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский номер 47, Ширванский номер 51, Шабран-Хачмазский номер 56, Саатлинский номер 66, Сабирабад-Ширванский номер 68, Джалилабадский сельский номер 72, Имишлинский номер 81, Агджабединский номер 86, Зардаб-Кюрдамир-Уджарский номер 95, Загатальский номер 112 и Габалинский избирательный округ номер 116 окружных избирательных комиссий этих избирательных округов.

На заседании, на котором также присутствовали представители медиасубъектов, была представлена информация о ходе подготовки к муниципальным выборам, объявлены статистические показатели по выдвижению кандидатов, регистрации и аккредитации наблюдателей, обсуждены текущие вопросы.