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США сократили военную помощь Украине

First News Media09:00 - Сегодня
США сократили военную помощь Украине

Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом, в уходящем году США выделили около $19,5 млрд, значительная доля американской помощи Киеву шла на укрепление ПВО Украины.

Об этом свидетельствуют данные Пентагона, которые проанализировало РИА Новости.

«Объем военной помощи США Киеву в 2024 году составил почти 19,5 миллиардов долларов, снизившись по сравнению с 2023 годом», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в 2023 году объем американской помощи Украине составил $24,7 млрд, а в 2022 году – $19,875 млрд.

В течение уходящего года, свидетельствуют данные оборонного ведомства США, объем предоставленных ВСУ ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot «значительно вырос», пишет агентство.

Источник: Gazeta.ru

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