Владанка Андреева почтила память погибших в авиакатастрофе вблизи Актау

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева почтила память погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию представительства ООН в Азербайджане в соцсети "Х".

"Постоянный координатор ООН в Баку совместно с FAO Azerbaijan и представителями UNDP в Азербайджане почтили память жертв авиакатастрофы самолета AZAL J2-8243, произошедшей 25 декабря. Allah rəhmət eləsin!", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

On behalf of @UNinAzerbaijan, our @UN Resident Coordinator together with @FAOAzerbaijan and @UNDPAzerbaijan representatives paid respect to the victims of the AZAL J2-8243 plane crash on 25 December.



Allah rəhmət eləsin! pic.twitter.com/dbezX0zPLu — UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) December 30, 2024