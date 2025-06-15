Шушинская декларация - символ вечного братства и стратегического союза

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

15 июня 2021 года вошло в новейшую историю как знаковая дата, ознаменовавшая новую эру в отношениях между двумя братскими государствами — Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

В древнем и героическом городе Шуша, сердце освобождённого Карабаха, был подписан документ исключительной важности — Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.

Подписи, поставленные под документом Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, засвидетельствовали не только историческую дружбу, но и оформили её в рамки полноценного стратегического союза. Шушинская декларация стала официальным, правовым выражением воли двух народов к объединению усилий ради общей безопасности, процветания и мира.

Этот уникальный исторический документ закрепил неразрывную связь между нашими государствами, придав отношениям юридическую основу и стратегическую направленность. Это декларация не просто о сотрудничестве — это декларация о будущем, о развитии, о геополитическом видении.

Политика, экономика, безопасность — единство по всем направлениям

Уникальность Шушинской декларации заключается в том, что она охватывает практически все ключевые сферы сотрудничества: внешнюю политику, международную и региональную безопасность, экономику и энергетику, транспорт и логистику, культуру и образование, военное сотрудничество и оборонную промышленность.

Декларация подчёркивает общность интересов Азербайджана и Турции в столь важных для нас вопросах мира и стабильности на Южном Кавказе, а также усиливает координацию совместных усилий в глобальных и региональных форматах. Союзнические отношения теперь официально закреплены не только в духе, но и в букве политико-правового документа.

Зангезурский коридор — новая артерия Евразии

Одним из стратегически значимых положений декларации является вопрос Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который соединит основной массив территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а далее — с Турцией и всей Европой. Этот проект уже рассматривается как часть более широкой геоэкономической архитектуры, создающей «восточно-западный мост» на евразийском пространстве.

Зангезурский коридор станет не только средством транспортной связи, но и катализатором для углубления экономической интеграции и формирования единого экономического пространства от Центральной Азии через Каспий до Средиземного моря. Он объединит два братских государства железными и автомобильными дорогами и обеспечит всем странам региона доступ к новым торговым путям. Это — транспортный проект глобального масштаба и геополитической важности, который соединит тюркский мир.

Оборонное сотрудничество как гарантия мира

Шушинская декларация не только символизирует дружбу, но и является программой, путеводителем сотрудничества. Отражённые в ней положения о взаимной военной помощи и развитии оборонного сотрудничества означают, что Азербайджан и Турция отныне выступают как единое стратегическое целое в сфере безопасности.

Правовое оформление союзнических обязательств в военной сфере — это выдающееся достижение, важнейший шаг в обеспечении безопасности Южного Кавказа. Декларируемое в документе сотрудничество в оборонной промышленности призвано усилить военную мощь обеих стран, обеспечив устойчивую безопасность как на двустороннем уровне, так и в региональном контексте.

Региональная миссия — мир, стабильность и процветание

Одной из главных заслуг Шушинской декларации является то, что она вносит вклад в обеспечение устойчивого мира на Южном Кавказе. Это особенно важно в условиях, когда регион переживает серьёзные трансформации.

Шушинская декларация действует как фактор сдерживания и в то же время как инструмент созидания — создавая прочную основу для стабильности, доверия и совместного развития.

Сегодня в геополитике Азербайджан и Турция рассматриваются не просто как дружественные государства.

Они выступают в качестве стратегических союзников, опирающихся на общую историю, культуру, духовность и видение будущего. Шушинская декларация закрепила союз справедливости и силы, мудрости и ответственности.

Четвёртая годовщина подписания Шушинской декларации — это не просто дата. Это символ стойкости, преданности и дальновидности. Документ, подписанный в городе Победы – Шуша, ставшем городом и символом культурного возрождения и национального духа, является программой долгосрочного развития, гарантом братства и образцом дипломатии XXI века.

Реализация положений Шушинской декларации углубляет сотрудничество между нашими странами, укрепляет региональную интеграцию и безопасность, а также усиливает национальный и международный авторитет как Азербайджана, так и Турции. Это прочный фундамент, на котором будет строиться общее будущее наших народов.