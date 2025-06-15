 Шушинская декларация - символ вечного братства и стратегического союза | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Шушинская декларация - символ вечного братства и стратегического союза

First News Media20:30 - Сегодня
Шушинская декларация - символ вечного братства и стратегического союза

Автор: Намик Алиев,
доктор юридических наук, профессор,
Чрезвычайный и Полномочный посол,
руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

15 июня 2021 года вошло в новейшую историю как знаковая дата, ознаменовавшая новую эру в отношениях между двумя братскими государствами — Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

В древнем и героическом городе Шуша, сердце освобождённого Карабаха, был подписан документ исключительной важности — Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией.

Подписи, поставленные под документом Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, засвидетельствовали не только историческую дружбу, но и оформили её в рамки полноценного стратегического союза. Шушинская декларация стала официальным, правовым выражением воли двух народов к объединению усилий ради общей безопасности, процветания и мира.

Этот уникальный исторический документ закрепил неразрывную связь между нашими государствами, придав отношениям юридическую основу и стратегическую направленность. Это декларация не просто о сотрудничестве — это декларация о будущем, о развитии, о геополитическом видении.

Политика, экономика, безопасность — единство по всем направлениям

Уникальность Шушинской декларации заключается в том, что она охватывает практически все ключевые сферы сотрудничества: внешнюю политику, международную и региональную безопасность, экономику и энергетику, транспорт и логистику, культуру и образование, военное сотрудничество и оборонную промышленность.

Декларация подчёркивает общность интересов Азербайджана и Турции в столь важных для нас вопросах мира и стабильности на Южном Кавказе, а также усиливает координацию совместных усилий в глобальных и региональных форматах. Союзнические отношения теперь официально закреплены не только в духе, но и в букве политико-правового документа.

Зангезурский коридор — новая артерия Евразии

Одним из стратегически значимых положений декларации является вопрос Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который соединит основной массив территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а далее — с Турцией и всей Европой. Этот проект уже рассматривается как часть более широкой геоэкономической архитектуры, создающей «восточно-западный мост» на евразийском пространстве.

Зангезурский коридор станет не только средством транспортной связи, но и катализатором для углубления экономической интеграции и формирования единого экономического пространства от Центральной Азии через Каспий до Средиземного моря. Он объединит два братских государства железными и автомобильными дорогами и обеспечит всем странам региона доступ к новым торговым путям. Это — транспортный проект глобального масштаба и геополитической важности, который соединит тюркский мир.

Оборонное сотрудничество как гарантия мира

Шушинская декларация не только символизирует дружбу, но и является программой, путеводителем сотрудничества. Отражённые в ней положения о взаимной военной помощи и развитии оборонного сотрудничества означают, что Азербайджан и Турция отныне выступают как единое стратегическое целое в сфере безопасности.

Правовое оформление союзнических обязательств в военной сфере — это выдающееся достижение, важнейший шаг в обеспечении безопасности Южного Кавказа. Декларируемое в документе сотрудничество в оборонной промышленности призвано усилить военную мощь обеих стран, обеспечив устойчивую безопасность как на двустороннем уровне, так и в региональном контексте.

Региональная миссия — мир, стабильность и процветание

Одной из главных заслуг Шушинской декларации является то, что она вносит вклад в обеспечение устойчивого мира на Южном Кавказе. Это особенно важно в условиях, когда регион переживает серьёзные трансформации.

Шушинская декларация действует как фактор сдерживания и в то же время как инструмент созидания — создавая прочную основу для стабильности, доверия и совместного развития.

Сегодня в геополитике Азербайджан и Турция рассматриваются не просто как дружественные государства.

Они выступают в качестве стратегических союзников, опирающихся на общую историю, культуру, духовность и видение будущего. Шушинская декларация закрепила союз справедливости и силы, мудрости и ответственности.

Четвёртая годовщина подписания Шушинской декларации — это не просто дата. Это символ стойкости, преданности и дальновидности. Документ, подписанный в городе Победы – Шуша, ставшем городом и символом культурного возрождения и национального духа, является программой долгосрочного развития, гарантом братства и образцом дипломатии XXI века.

Реализация положений Шушинской декларации углубляет сотрудничество между нашими странами, укрепляет региональную интеграцию и безопасность, а также усиливает национальный и международный авторитет как Азербайджана, так и Турции. Это прочный фундамент, на котором будет строиться общее будущее наших народов.

Поделиться:
117

Актуально

Политика

Эрдоган поздравил Азербайджан - ФОТО

Общество

AZAL выполнил первый рейс в турецкий Международный аэропорт Чукурова - ФОТО

Мнение

Шушинская декларация - символ вечного братства и стратегического союза

Общество

В Баку проложена новая полоса движения

Мнение

Шушинская декларация - символ вечного братства и стратегического союза

Фейки на взлете, или Почему Союз армян России превращает посадку в Баку в политический спектакль

Хаджар Агаева о шокирующей роли в «Əqrəb mövsümü», участии в Венецианском фестивале и не только - ФОТО

Новый этап реформ: Азербайджан сделал очередной шаг в реализации пятого социального пакета

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Двуличная дипломатия Еревана: маневры Армении между Брюсселем и Москвой

Захарова предостерегает, Баку напоминает: разрешения у Москвы не спрашиваем

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

«Священный» разлом, или почему Пашинян пошел на открытую конфронтацию с Армянской церковью?

Последние новости

Нетаньяху заявил, что США помогают Израилю в отражении ударов Ирана

Сегодня, 21:10

AZAL выполнил первый рейс в турецкий Международный аэропорт Чукурова - ФОТО

Сегодня, 21:00

Румынские пограничники задержали украинцев при попытке ввезти в страну $1,4 млн

Сегодня, 20:45

Шушинская декларация - символ вечного братства и стратегического союза

Сегодня, 20:30

Эрдоган поздравил Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 20:10

В Баку проложена новая полоса движения

Сегодня, 19:55

Европейский заслон: «гражданские» миссии на Кавказе - ширма для спецопераций

Сегодня, 19:40

Израиль атаковал международный аэропорт в Мешхеде

Сегодня, 19:35

Андрей Бугров: Мир нуждается во всестороннем доверии и справедливости

Сегодня, 19:30

В Иране после атак Израиля погибли не менее 14 ученых-атомщиков

Сегодня, 19:15

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Лу Мэй: Мир вступил в новый этап нестабильности и трансформации

Сегодня, 18:50

Граждане Кыргызстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

В Шахбузе микроавтобус упал в овраг, пострадали четыре человека

Сегодня, 18:30

Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии

Сегодня, 18:15

Трамп обратился к Израилю и Ирану

Сегодня, 18:05

Спикер парламента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального спасения

Сегодня, 18:00

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

Сегодня, 17:40

Участник главного боя турнира UFC в Баку Джамаал Хилл прибыл в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 17:30

Армия Израиля предписала населению страны перейти к укрытиям

Сегодня, 17:20
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36