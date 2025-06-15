Лу Мэй: Мир вступил в новый этап нестабильности и трансформации

Мир вступил в новый этап нестабильности и трансформации, находится на новом критическом поворотном этапе.

Глубокие изменения в международной обстановке усилили миссию и ответственность политических партий и политиков как проводников общественного мнения - преодолевать трудности, превращать кризисы в возможности, осуществлять реформы и нововведения в условиях потрясений и трансформации.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказала посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, выступая на международной конференции на тему «Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

Она отметила, что в настоящее время стремительное развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект, превратилось в основную движущую силу нового этапа научно-технической революции и промышленной трансформации. Искусственный интеллект открывает беспрецедентные возможности в жизни людей и производстве, становится важнейшей темой глобального управления, привлекая внимание политических партий и правительств.

Китай, по ее словам, всегда выступал за укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Цель заключается в том, чтобы эти технологии служили благополучию всего человечества и не превратились в «игрушку богатых и могущественных стран».

Дипломат подчеркнула, что Китай и Азербайджан являются дружественными и надежными странами-партнерами. За 33 года с момента установления дипломатических отношений двусторонние связи развиваются стабильно и конструктивно. По словам Лу Мэй, сотрудничество в различных сферах дает плодотворные результаты. В последние годы, благодаря личному вниманию и стратегическому руководству Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Президента Ильхама Алиева, китайско-азербайджанские отношения вступили в новый качественный этап.

«В апреле этого года состоялся успешный государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай, в рамках которого лидеры двух стран подписали Совместное заявление между нашими странами об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства. Данный документ закрепил важные договоренности по углублению сотрудничества в различных сферах и ознаменовал начало нового исторического этапа в двусторонних отношениях», - отметила Лу Мэй.

По ее мнению, межпартийные политические отношения являются важной составляющей китайско-азербайджанских связей. Коммунистическая партия Китая придает большое значение институциональному сотрудничеству с партией «Ени Азербайджан»: «С момента установления этих связей обе партии - Коммунистическая партия Китая и партия «Ени Азербайджан» - последовательно добивались прогресса в реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами стран, и внесли важный вклад в развитие китайско-азербайджанских связей. Коммунистическая партия Китая готова к укреплению политического диалога с партией «Ени Азербайджан», развитию стратегического взаимодействия, расширению контактов на различных уровнях, реализации меморандума о взаимопонимании в области обмена и сотрудничества между партиями, а также углублению партнерства и внесению вклада в развитие двусторонних связей».