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Европейский заслон: «гражданские» миссии на Кавказе - ширма для спецопераций

First News Media19:40 - Сегодня
Европейский заслон: «гражданские» миссии на Кавказе - ширма для спецопераций

На фоне резкого обострения конфронтации между Израилем и Ираном из-за ядерной программы Тегерана, в регионе активизировались дискуссии о возможной скрытой деятельности международных структур, формально заявляющих о гуманитарных или мониторинговых целях.

Согласно информации, полученной из информированных источников, знакомых с ходом закрытых обсуждений в иранских силовых и дипломатических кругах, особое внимание Тегерана в последнее время приковано к деятельности Миссии Европейского союза в Армении (EUMA). Формально эта структура занимается наблюдением за ситуацией на армяно-азербайджанской границе, однако всё чаще выражаются сомнения в исключительно гражданском характере миссии.

Иран, граничащий с семью государствами — Азербайджаном, Арменией, Турцией, Ираком, Пакистаном, Афганистаном и Туркменистаном — традиционно рассматривает приграничные зоны как критически важные в вопросах национальной безопасности. Некоторые из этих стран рассматриваются как союзники Запада, другие — как нейтральные или дружественные ИРИ. Тем не менее, наибольшие подозрения вызывают именно западные миссии, действующие на южном Кавказе и вблизи ирано-армянской границы, особенно если в них замечено участие стран ЕС, США или представителей НАТО.

Источники редакции утверждают, что имеются свидетельства, указывающие на неформальную передачу информации, собираемой EUMA, в том числе касающейся перемещения военной техники, активности иностранных военных советников, а также состояния транспортной и энергетической инфраструктуры, потенциально задействованной в интересах западных спецслужб — прежде всего “Моссада” и ЦРУ.

Тегеран, согласно внутренним директивам, уже несколько месяцев отслеживает маршруты и контакты европейских сотрудников миссии, а также ведёт мониторинг взаимодействия EUMA с рядом местных организаций. По словам одного из источников, «особую обеспокоенность вызывает совпадение маршрутов европейских наблюдателей с районами, близкими к иранской территории и объектам, связанным с критической инфраструктурой».

Ранее иранские официальные лица уже открыто обвиняли Запад в ведении гибридной войны, используя для этого каналы неправительственных и международных организаций. Обвинения в адрес гуманитарных и мониторинговых структур звучат не впервые, однако в текущих условиях, когда Израиль и Иран обмениваются взаимными угрозами на фоне попыток сдержать ядерную программу ИРИ, такие подозрения приобретают особенно острый характер.

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