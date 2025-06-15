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Андрей Бугров: Мир нуждается во всестороннем доверии и справедливости

First News Media19:30 - Сегодня
Андрей Бугров: Мир нуждается во всестороннем доверии и справедливости

Сегодня мир нуждается во всестороннем доверии, справедливости и культуре.

Солидарность - это не просто слово. Она начинается с построения более справедливого мира, основанного на взаимной поддержке.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель председателя партии «Белая Русь» Беларуси Андрей Бугров, выступая на международной конференции на тему «Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

Он отметил, что мир стремительно меняется, экономика оцифровывается, системы - более сложными: «Справедливость превращается в новую инфраструктуру будущего. Будущее - это архитектура справедливости и политические партии выступают как ее архитекторы».

«Мы хорошо понимаем народ Азербайджана. Во время Второй мировой войны немецкие фашисты сжигали наших стариков, женщин, детей. Мы это хорошо помним. В белорусской деревне Хатынь хранится эта историческая память. Поэтому мы хорошо понимаем боль. Сколько бы лет ни прошло - да, можно простить, но забыть невозможно. Забвение - невозможно. Каждый старается сохранить свою самобытность, но, когда существует единство взглядов, возможны совместные действия. Все, кто сегодня сидит здесь, хотят, чтобы наши дети жили в мире и благополучии на своей земле. Сегодня политические партии должны быть настолько сильными, чтобы быть способными к действию. Завершить свое выступление я бы хотел словами: время выбрало нас», - добавил А. Бугров.

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