 Эскалация между Израилем и Ираном угрожает региональной безопасности - Реджеп Тайип Эрдоган | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эскалация между Израилем и Ираном угрожает региональной безопасности - Реджеп Тайип Эрдоган

First News Media17:00 - Сегодня
Эскалация между Израилем и Ираном угрожает региональной безопасности - Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обострение ситуации, начавшееся с нападения Израиля на Иран, представляет серьёзную угрозу для безопасности всего региона.

Как сообщает Trend, такую оценку турецкий лидер дал в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хайтамом бин Тариком бин Теймуром Аль Саидом.

Эрдоган отметил, что примечательно — атаки произошли накануне шестого раунда переговоров по ядерной сделке, подчеркнув, что единственным путём урегулирования ядерного вопроса остаются дипломатические усилия.

Президент Турции также указал, что происходящие события не должны отвлекать внимание международного сообщества от продолжающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа

Поделиться:
188

Актуально

Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

Политика

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Общество

Граждане Кыргызстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Политика

МИД Турции: Наше единство с Азербайджаном навеки

В мире

Трамп обратился к Израилю и Ирану

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

Армия Израиля предписала населению страны перейти к укрытиям

В пригороде Афин вертолет упал в море

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

В Колумбии произошло мощное землетрясение

Глава МАГАТЭ: Внутри ядерных объектов в Натанзе выявлено радиологическое загрязнение

СМИ: Иран планирует массированную атаку на Израиль

Зеленский: Без помощи США Украина может столкнуться с серьёзными потерями

Последние новости

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

Лу Мэй: Мир вступил в новый этап нестабильности и трансформации

Сегодня, 18:50

Граждане Кыргызстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

В Шахбузе микроавтобус упал в овраг, пострадали четыре человека

Сегодня, 18:30

Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии

Сегодня, 18:15

Трамп обратился к Израилю и Ирану

Сегодня, 18:05

Спикер парламента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального спасения

Сегодня, 18:00

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля

Сегодня, 17:40

Участник главного боя турнира UFC в Баку Джамаал Хилл прибыл в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 17:30

Армия Израиля предписала населению страны перейти к укрытиям

Сегодня, 17:20

В пригороде Афин вертолет упал в море

Сегодня, 17:10

Эскалация между Израилем и Ираном угрожает региональной безопасности - Реджеп Тайип Эрдоган

Сегодня, 17:00

В центре Баку сильный ветер повалил дерево на женщину

Сегодня, 16:50

В Израиле заявили, что атаковали в Иране уже более 250 целей

Сегодня, 16:40

Фидан обсудил с Лавровым ситуацию вокруг ударов Израиля по Ирану

Сегодня, 16:35

Технологические, политические и военные трансформации свидетельствуют о начале нового этапа в мировой истории

Сегодня, 16:30

Иран призвал Ирак лучше защищать свое воздушное пространство

Сегодня, 16:25

МИД Турции: Наше единство с Азербайджаном навеки

Сегодня, 16:15

Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Сегодня, 16:05

Чемпионат мира: Хидаят Гейдаров проиграл в первом поединке

Сегодня, 15:40
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36