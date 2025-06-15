Спикер парламента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального спасения

Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш поздравил Азербайджан по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Как сообщает Report, публикация в связи с этим размещена на странице спикера в соцсети Х.

"Поздравляю Азербайджан по случаю 15 Июня - Дня национального спасения. Передаю приветствия нашим азербайджанским братьям по случаю этого дня", - отметил Н.Куртулмуш.

Он пожелал, чтобы дружба и братство между Турцией и Азербайджаном продолжались "до скончания времен".