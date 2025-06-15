В центре Баку сильный ветер повалил дерево на женщину

В саду Филармонии в Баку из-за сильного ветра на женщину упало дерево.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), что в воскресенье около 13:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Сабаильского района в связи с падением дерева на человека.

На основании вызова на адрес была направлена бригада скорой медицинской помощи, и на месте происшествия одному человеку (женского пола) была оказана первичная медицинская помощь.

Женщина была госпитализирована в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с диагнозом травма левого плеча.