Шестеро граждан Казахстана эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Шесть граждан Казахстана пересекли границу Азербайджана из Ирана через пограничный пункт «Астара».

Об этом сообщает южное бюро Report.

На границе эвакуированных встретили и забрали в Баку сотрудники посольства Казахстана в Азербайджане.

Для эвакуированных из Ирана лиц созданы все необходимые условия, включая предоставление медуслуг, желающие также могут позавтракать на пограничном пункте.

Процесс эвакуации продолжается.

2025/06/14 01:06

Азербайджанская сторона создала необходимые условия для эвакуации граждан зарубежных стран из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара", передает Report.

Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации.

Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт "Астара".