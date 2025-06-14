Шестеро граждан Казахстана эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Шесть граждан Казахстана пересекли границу Азербайджана из Ирана через пограничный пункт «Астара».
Об этом сообщает южное бюро Report.
На границе эвакуированных встретили и забрали в Баку сотрудники посольства Казахстана в Азербайджане.
Для эвакуированных из Ирана лиц созданы все необходимые условия, включая предоставление медуслуг, желающие также могут позавтракать на пограничном пункте.
Процесс эвакуации продолжается.
2025/06/14 01:06
Азербайджанская сторона создала необходимые условия для эвакуации граждан зарубежных стран из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара", передает Report.
Ряд иностранных государств обратились к азербайджанской стороне с просьбой оказать содействие в возвращении находящихся в Иране своих граждан через территорию Азербайджана с целью их дальнейшей эвакуации.
Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, создал необходимые условия для прохождения упомянутой группы лиц через пограничный пропускной пункт "Астара".