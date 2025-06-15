Армия Израиля предписала населению страны перейти к укрытиям

Армия Израиля оповестила население центральных и северных районов страны о необходимости перебраться к защищенным помещениям и в ближайшее время находиться в непосредственной близости от них, ожидая новых указаний.

Подобные предупреждения заблаговременно рассылаются армейским тыловым командованием в ожидании вероятных обстрелов со стороны Ирана.

Позже израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск со стороны Ирана.

Армия приступила к перехвату ракет, говорится в заявлении. Населению предписано укрыться в защищенных помещениях.