Армия Израиля предписала населению страны перейти к укрытиям
Армия Израиля оповестила население центральных и северных районов страны о необходимости перебраться к защищенным помещениям и в ближайшее время находиться в непосредственной близости от них, ожидая новых указаний.
Подобные предупреждения заблаговременно рассылаются армейским тыловым командованием в ожидании вероятных обстрелов со стороны Ирана.
Позже израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск со стороны Ирана.
Армия приступила к перехвату ракет, говорится в заявлении. Населению предписано укрыться в защищенных помещениях.
191