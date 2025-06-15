Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии

Итальянская федерация футбола (FIGC) на официальном сайте объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера национальной команды.

Подчёркивается, что 47-летний специалист будет представлен в качестве тренера «Скуадра адзурра» в четверг, 19 июня.

Ранее СМИ сообщали, что Гаттузо подпишет контракт на год с возможностью продления ещё на сезон.

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры 47-летний специалист также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

Напомним, в начале июня пост главного тренера сборной Италии покинул Лучано Спаллетти.