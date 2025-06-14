МИД РФ поблагодарил Азербайджан за содействие в возвращении россиян из Ирана

Российская сторона выражает признательность Азербайджану за оказанное содействие в возвращении на родину российских граждан, пребывавших в Иране в момент атаки Израиля.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Выражаем благодарность азербайджанской стороне за поддержку в предоставлении транспорта от азербайджано-иранской границы до Баку, размещении группы в гостинице и оказании содействия в возвращении наших граждан на родину»,- указали в министерстве.

Отмечается, что российские дипломаты в Иране и Азербайджане незамедлительно включились в работу по вызволению россиян. «Первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) уже пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Астара», отметили в дипведомстве. - Речь идет о съемочной группе всемирно известного российского режиссера Федора Бондарчука».

«Помимо граждан Российской Федерации в группе также были граждане Республики Беларусь, Латвийской Республики, Республики Сербия, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан»,- добавили в МИД РФ.