Украинская пресса широко осветила интервью Президента Ильхама Алиева, данное в связи с авиакатастрофой

Украинская пресса широко осветила интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению.

В статьях, опубликованных на сайтах «Укринформ», «РБК-Украина», «УНИАН», «Интерфакс-Украина», «Гордон», «Корреспондент» и десятках других новостных порталах, были процитированы высказывания Президента Ильхама Алиева о позиции официального Баку, связанной с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ города Актау.

В новостях были отмечены требования, адресованные Президентом Азербайджана российской стороне в связи с трагедией, унесшей жизни 38 человек. Подчеркнуты требования главы нашего государства привлечь к уголовной ответственности всех, кто непосредственно связан с обстрелом гражданского самолета, а также выплатить компенсации пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Причиной крушения принадлежащего AZAL самолета указано повреждение извне на территории России. Издания также процитировали Президента Ильхама Алиева о том, что российская сторона пытается замять вопрос.