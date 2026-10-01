 Агентство по развитию МСП, поощрению инвестиций и экспорта приступило к деятельности вместо KOBIA и Azpromo | 1news.az | Новости
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Агентство по развитию МСП, поощрению инвестиций и экспорта приступило к деятельности вместо KOBIA и Azpromo

Фарида Багирова11:57 - Сегодня
Агентство по развитию МСП, поощрению инвестиций и экспорта приступило к деятельности вместо KOBIA и Azpromo

Развитие предпринимательства, привлечение инвестиций и расширение несырьевого экспорта становятся важными направлениями экономической политики Азербайджана.

Новый этап в этой работе связан с запуском структуры, призванной объединить механизмы поддержки бизнеса и создать более скоординированные условия для его роста.

В Азербайджане приступило к деятельности Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСП), поощрению инвестиций и экспорта в АР при Министерстве экономики.

Агентство было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О совершенствовании управления в сфере развития микро-, малого и среднего бизнеса, поощрения инвестиций и экспорта и регулировании некоторых связанных с этим вопросов».

Согласно Указу главы государства, Агентство создано на базе завершивших срок полномочий юридического лица публичного права «Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики» (KOBIA ) и юридического лица публичного права «Агентство по поощрению инвестиций и экспорта Азербайджанской Республики – AZPROMO» в подчинении Министерства экономики Азербайджана.

Агентство является учреждением в структуре Министерства экономики, функционирующим в направлении поддержки развития микро-, малого и среднего предпринимательства, поощрения инвестиций и экспорта в ненефтяном (газовом) секторе, участвующим в защите интересов субъектов предпринимательства, координирующим услуги государственных органов (ведомств) и предпринимателей в этой области.

Создание нового Агентства формирует единую институциональную площадку для поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, стимулирования инвестиций и продвижения азербайджанского экспорта. В более широком смысле речь идет о дальнейшем формировании среды, в которой частный сектор получает больше возможностей для развития, выхода на новые рынки и привлечения капитала.

Системная поддержка предпринимательства, инвестиционной активности и несырьевого экспорта способна стать одним из инструментов укрепления экономической диверсификации и повышения устойчивости национальной экономики.

Именно такая системная поддержка создает новые возможности для предпринимателей, способствует расширению производства, привлечению инвестиций и укреплению позиций азербайджанской продукции на внешних рынках. В конечном счете это способствует дальнейшей диверсификации экономики, усилению роли частного сектора и формированию устойчивой основы для долгосрочного экономического роста страны.

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