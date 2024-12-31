Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено 42,8 млрд кубометров газа

В этом году из Азербайджана в Европу было экспортировано 12,9 млрд кубометров газа как по краткосрочным, так и по долгосрочным контрактам.

Об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

"Прошло четыре года с тех пор, как Азербайджан начал экспортировать газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). За этот период в Европу по TAP было поставлено в общей сложности 42,8 млрд кубометров газа", - написал глава ведомства.

Источник: Report