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Азербайджан – один из основных рынков сбыта продукции машиностроения Египта

First News Media21:30 - Сегодня
Азербайджан – один из основных рынков сбыта продукции машиностроения Египта

В январе-ноябре прошлого года Египет экспортировал продукции машиностроения на сумму более 5 миллиардов долларов. Это рекордный показатель в истории страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Совет по экспорту продукции машиностроения Египта, за 11 месяцев прошлого года экспорт продукции упомянутой отрасли составил 5,1 миллиарда долларов США. Это означает рост на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (4,2 миллиарда долларов).

Согласно информации, только в ноябре прошлого года экспорт составил 451 миллион, или на 12,5 процента больше соответствующего показателя за тот же месяц 2023 года (401 миллион долларов).

За последние 11 месяцев прошлого года зафиксирован рост экспорта кабельной продукции (32,7 процента), электроприборов (6,1 процента), автозапчастей (15,5 процента), бытовой техники (4,6 процента), продукции электротехнической и электронной промышленности (6,4 процента), транспортных средств (92,4 процента). Основными рынками сбыта перечисленной продукции являются Великобритания, Турция, Франция, Германия, Грузия, Италия, Чехия, Испания, Ирландия, Словения, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Оман, Азербайджан, Катар, Ливия, Алжир, Марокко, Тунис, Кения, Нигерия, Гана.

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