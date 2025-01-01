В Азербайджане отменены льготы по накопительному страхованию жизни для госсектора

С сегодняшнего дня в Азербайджане прекращается применение налоговых и социальных страховых льгот в сфере накопительного страхования жизни в отношении государственного сектора.

Соответствующие изменения в закон "О социальном страховании" вступили в силу с сегодняшнего дня.

Ожидается, что благодаря этому шагу увеличатся доходы государственного бюджета и Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Источник: Report