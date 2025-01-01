Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане освобождены от дорожного налога

Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане с сегодняшнего дня освобождены от дорожного налога.

Это предусмотрено в соответствующей поправке в Налоговый кодекс.

Согласно изменению, грузовые автомобили, прицепные и полуприцепные транспортные средства иностранных государств при перевозке грузов с территории другой страны до определенной соответствующим органом исполнительной власти первой железнодорожной станции в Азербайджане через ближайший таможенный пограничный пункт освобождаются от дорожного налога сроком на 2 года.

Кроме того, грузы, перевозимые по железной дороге, освобождаются от дорожного налога при их перевалке на конечной железнодорожной станции, определенной соответствующим органом исполнительной власти, на грузовые автомобили, прицепные и полуприцепные транспортные средства иностранных государств и перевозке в другое государство через ближайший таможенный пограничный пункт пропуска.

Источник: Report