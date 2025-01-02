Лейла Алиева поделилась семейными фотографиями из Шахдага

2 января Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса «Шахдаг» отеле Lakeside, и строительством здания «Лыжного клуба» Комплекса лыжного стадиона.

Как сообщает 1news.az, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram семейными фотографиями, сделанными в туристическом комплексе "Шахдаг".