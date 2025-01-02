В Азербайджане установлены новые цены на ряд коммунальных услуг

На основании обращений, поступивших от Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, ОАО «Azəristiliktəchizat», SOCAR и ОАО «Azenerji», на заседании Тарифного (ценового) совета были изменены тарифы на ряд коммунальных услуг и лекарственных препаратов.

Тарифы на услугу подключения к системе водоснабжения и канализации:

Учитывая предложение Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, впервые были утверждены тарифы на услугу подключения к системе водоснабжения и канализации. До настоящего времени работы в этой сфере проводились без государственного регулирования и не была установлена фиксированная стоимость представляемых услуг.

Следует отметить, что для утвержденных тарифов на подключение населения к системе водоснабжения и канализации был применен дифференцированный подход как социального характера, так и для различных городов и регионов.

Единовременный тариф подключения к сети водоснабжения для населения городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района установлен в размере 200 манатов, для других административно-территориальных единиц - 170 манатов. Тариф на подключение к системе канализации для городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района установлен в размере 345 манатов, для других административно-территориальных единиц - 290 манатов.

Единовременный тариф на подключение к системе водоснабжения для строительных объектов потребностью до 100 кубометров в сутки, в зависимости от диаметра трубы составляет 995 или 1015 манатов, на подключение к системе канализации установлен тариф в размере 1635 манатов.

Работы по подключению, выполняемые за счет строительного объекта, охватывают расстояние до 30 метров. Если расстояние превышает 30 метров, расширение существующей сети осуществляется поставщиком без дополнительной оплаты.

Регулирование тарифов в этой сфере снизит расходы на подключение, будет способствовать устойчивому и качественному предоставлению услуг, создаст условия для повышения финансовой прозрачности и улучшения системы учета, и, в то же время, за счет установки единой цены предприниматели смогут заранее рассчитывать затраты при инвестициях.

Тарифы на услугу отопления для населения:

В настоящее время, для ОАО «Azəristiliktəchizat», себестоимость услуги отопления за 1 кв.м. площади составляет 1,10 маната. Однако с 2011 года стоимость за 1 кв.м. площади составляет 15 гяпик. Разница в цене покрывается за счет субсидий из государственного бюджета. Было принято решение, путем реализации мягкой тарифной политики, оптимизировать тариф в этой сфере. Так, тариф, предоставляемый ОАО «Azəristiliktəchizat» населению за отопление, без установки счетчика, установлен в размере 30 гяпик за 1 кв.м. в месяц. При установке счетчика тариф установлен в размере 14,6 маната за 1 Гкал (примерная площадь 40-50 кв.м.).

Такое изменение тарифного регулирования позволит сократить зависимость от государственного бюджета, расширить охват и повысить качество предоставляемых услуг.

Тарифы на природный газ:

Действующий в нашей стране внутренний средний тариф на природный газ ниже себестоимости. Это обусловило необходимость внедрения нового тарифного регулирования для предотвращения экономических убытков, повышения рентабельности и привлечения инвестиций в данную сферу.

Для продвижения государственной социальной политики и эффективного использования энергетических ресурсов, тариф за 1 кубометр природного газа, подаваемого для услуги отопления в централизованные котельные многоквартирных домов, остался без изменений.

Объемы годового потребления для населения:

- тариф за 1 кубометр природного газа при потреблении до 1200 кубометров повышен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик;

- тариф при потреблении от 1200 до 2500 кубометров повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик;

- тариф при потреблении свыше 2500 кубометров повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.

Средний тариф за 1 кубометр природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

- для 48% абонентов - 32 гяпик;

- для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпик;

- для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 кубометр природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2%).

Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1%), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпик (9%), с 22 до 24 гяпик.

Тарифы на электроэнергию:

С учетом влияния роста цены на природный газ на себестоимость производства электроэнергии и необходимости устойчивого повышения качества оказываемых в этой сфере услуг, определены новые тарифы на электроэнергию.

Ежемесячный объем потребления для населения:

- тариф за 1 киловатт-час электроэнергии при потреблении до 200 кВт повышен на 0,4 гяпик (5%), с 8 до 8,4 гяпик;

- тариф при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов повышен на 1 гяпик (11,1%), с 9 до 10 гяпик;

- тариф при потреблении свыше 300 киловатт-часов повышен на 2 гяпик (15,4%), с 13 до 15 гяпик.

Средний тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для населения повышен на 0,7 гяпик (7,8%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуг для населения:

- для 65% абонентов - 45 гяпик;

- для 20% абонентов - 1 манат 33 гяпик;

- для 15% абонентов (потребляющих больше) - 5 манат 61 гяпик.

Как видно, для 65% населения тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на максимально низком уровне - 0,4 гяпик (5%).

С целью минимизирования влияния на индекс потребительских товаров, для сферы промышленности и сельского хозяйства тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на 0,6 гяпик (6%), с 10 до 10,6 гяпик.

Тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для электрозарядных станций повышен на 1,5 гяпик (13,6%), с 11 до 12,5 гяпик. Цена на услуги, предоставляемые на электрозарядных станциях свободно определяется предпринимателями на конкурентной основе.

Регулирование цен на лекарственные препараты:

Также утверждена верхняя граница цены на внесенные в государственный реестр 303 лекарственных препарата. Также были снижены цены на 4 лекарственных средства, а для обеспечения надежности поставок пересмотрены верхние пределы цен на 46 препаратов.

Полный список цен на лекарственные препараты, утвержденных с учетом торгового названия, фармацевтической формы, наименований ингредиентов, дозировки, коммерческой упаковки, количества и страны производителя размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе «Лекарственные препараты» (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

С принятыми решениями можно ознакомиться в соответствующем разделе официального сайта Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az).

Решения вступают в силу 2 января 2025 года.

Таблица 1. Сравнение тарифов на природный газ

№ Показатель Тариф (гяпик/м³, с учетом НДС) Предыдущий Новый 1. Розничная продажа природного газа 1.1. Население 1.1.1. Для годового объема потребления до 1200 м³ (включительно) 12,0 12,5 1.1.2. Для годового объема потребления от 1200 до 2500 м³ (включительно) 20,0 22,0 1.1.3. Для годового объема потребления свыше 2500 м³ 25,0 30,0 1.2. Не население 1.2.1. Обеспечение центрального отопления и снабжения горячей водой в многоквартирных жилых домах юридическими и физическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также ОАО «Azəristiliktəchizat» 16,5 16,5 1.2.2. Газозаправочные станции по продаже сжатого природного газа (CNG) 16,5 18,5 1.2.3. Использование в качестве сырья при производстве метанола и карбамидной продукции 20,0 20,5 1.2.4. Сфера промышленности и сельского хозяйства 22,0 24,0 1.2.5. Другие сферы 25,0 28,5 2. Для производства электроэнергии, реализуемой внутри страны прямым подключением к магистральным газопроводам (за исключением потребителей, указанных в пункте 5 настоящего решения) (при условии ежемесячного потребления не менее 10 миллионов м³) 16,5 18,5

Таблица 2. Сравнение тарифов на электроэнергию

№ Показатель Тариф (гяпик/ кВт·ч, с учетом НДС) Предыдущий Новый 1. Поставка электроэнергии 1.1. Население 1.1.1. Для месячного объема потребления до 200 кВт·ч (включительно) 8,0 8,4 1.1.2. Для месячного объема потребления от 200 до 300 кВт·ч (включительно) 9,0 10,0 1.1.3. Для месячного объема потребления свыше 300 кВт·ч 13,0 15,0 1.2. Не население 1.2.1. Торговля и услуги 11,0 - 1.2.2. Другие* 10,0 12,5 1.2.3. Промышленность и сельское хозяйство 10,0 10,6 1.3 Для алюминиевой промышленности и производстве ферросилиция при прямом подключении к линиям 35 и 110 кВ со стабильной нагрузкой в течение дня, при среднемесячном потреблении электроэнергии на производственные цели не менее 5 млн кВт·ч 1.3.1. Дневное время (с 08:00 до 22:00) 6,4 7,0 1.3.2. Ночное время (с 22:00 до 08:00) 3,1 3,4

Примечание: Изменена структура разделения потребителей электроэнергии в категории «Не население». Раньше в группу «Другие» входили все потребители, за исключением «Торговля и услуги». В новом решении в группу «Другие» входят все потребители, за исключением «Промышленность и сельское хозяйство».

Таблица 3. Тарифы на подключение к сети водоснабжения и канализации

Для населения:

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) 1. Водопроводная сеть 1.1 D32 Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район 200 1.2 Другие административно-территориальные единицы 170 2. Канализация 2.1 D150 Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район 345 2.2 Другие административно-территориальные единицы 290

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса до 100 м3 в сутки (включительно):

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) 1. Водопроводная сеть 1.1 D32 995 1.2 D40 1015 2. Канализация 2.1 D150 1635

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса более 100 м3 в сутки:

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) Для физического подключения Для проектных работ и физического подключения Для строительно-монтажных работ и физического подключения Для строительно-монтажных, проектных работ и физического подключения 1. Водопроводная сеть 1.1 D50 210 410 1255 1455 1.2 D63 215 420 1300 1500 1.3 D90 240 440 1425 1625 1.4 D110 255 455 1530 1730 1.5 D160 315 515 1895 2095 1.6 D225 425 625 2535 2735 1.7 D280 530 730 3190 3390 2. Канализация 2.1 D200 245 505 2440 2700 2.2 D300 295 555 2940 3200 2.3 D400 350 610 3505 3765 2.4 D500 525 780 5220 5480 2.5 D600 680 940 6780 7040

Примечание:

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 26.12.2005, Тарифный (ценовой) совет является коллегиальным органом, регулирующим подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) и услуги.

Председателем Тарифного (ценового) совета является министр экономики Азербайджанской Республики, членами совета - заместитель министра финансов, заместитель министра юстиции, заместитель министра энергетики, заместитель министра цифрового развития и транспорта, заместитель министра сельского хозяйства, заместитель министра здравоохранения, заместитель министра науки и образования, заместитель министра труда и социальной защиты населения, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель председателя Государственного комитета по статистике, председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.