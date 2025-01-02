В Азербайджане изменился тариф на услуги отопления

Тарифный совет Азербайджана пересмотрел тариф на услугу отопления для населения.

Как сообщили Report в совете, себестоимость теплоснабжения для "Азеристиликтеджизат" в настоящее время составляет 1,10 маната за 1 кв. м.

Но с 2011 года население платит всего 15 гяпиков за 1 кв. м, разницу покрывают госсубсидии.

Решено установить оптимальный тариф для населения - 30 гяпиков за 1 кв. м в месяц без счетчика или 14,6 маната за 1 Гкал (40-50 кв. м) при наличии счетчика.

Это снизит зависимость от госбюджета, расширит охват и повысит качество теплоснабжения.