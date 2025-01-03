 В Азербайджане построят новый цех по переработке ковров | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

В Азербайджане построят новый цех по переработке ковров

First News Media16:20 - Сегодня
В Азербайджане построят новый цех по переработке ковров

В городе Сумгайыт будет построен цех по переработке ковров.

По информации Trend, в связи с этим открытое акционерное общество (ОАО) "Азерхалча" уже начало подготовку.

Цех по переработке ковров будет построен в Сумгайытском химическом промышленном парке на территории существующего склада чистой шерсти, принадлежащего ОАО "Азерхалча".

По прогнозам ОАО "Азерхалча", работы по строительству перерабатывающего цеха обойдутся в 1,8 миллиона манатов.

Отметим, что ОАО "Азерхалча" было зарегистрировано в 2016 году. Законный представитель ОАО с уставным капиталом 15 000 000 манатов - Мамедов Эмин Салхаб оглы.

Поделиться:
190

Актуально

Политика

Токаев: Передача бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета AZAL в ...

Общество

Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Завтра в Баку ожидается до 14° тепла

Общество

ПО «Азеригаз» приступило к введению новых тарифов в системах абонентского учета

Экономика

В Азербайджане увеличилось количество банкоматов и POS-терминалов

В Азербайджане построят новый цех по переработке ковров

Азербайджанская нефть подорожала

В Азербайджане денежная масса за год выросла на 3,1%

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Транзитные железнодорожные перевозки в Азербайджане освобождены от дорожного налога

В Азербайджане изменился тариф на услуги отопления

В Азербайджане установлены новые тарифы на электроэнергию

Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу поставлено 42,8 млрд кубометров газа

Последние новости

Обнародовано состояние пострадавших в результате крушения самолета AZAL

Сегодня, 18:40

В Анталье произошло землетрясение

Сегодня, 18:20

В Гядабее спасатели вызволили пострадавшего в ДТП из салона поврежденного автомобиля

Сегодня, 18:00

Массовое ДТП в Казахстане: число пострадавших авто возросло до 95 - ВИДЕО

Сегодня, 17:35

В Азербайджане увеличилось количество банкоматов и POS-терминалов

Сегодня, 17:30

В Казахстане впервые за пять лет пройдет парад Победы

Сегодня, 17:00

В Балакене произошел пожар, пострадал один человек

Сегодня, 16:40

В Азербайджане построят новый цех по переработке ковров

Сегодня, 16:20

Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В двух районах Баку будут перебои в подаче воды

Сегодня, 15:02

«Карабах» ищет нового форварда

Сегодня, 14:45

В США назвали возможную причину взрыва Tesla в Лас-Вегасе

Сегодня, 14:30

Зеленский планирует встретиться с Трампом

Сегодня, 14:15

Завтра в Баку ожидается до 14° тепла

Сегодня, 14:00

В Гахе произошло ДТП с участием грузовика: Пострадала 8-летняя девочка

Сегодня, 13:50

В России мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя - ФОТО

Сегодня, 13:30

Более 40 подозреваемых в терроризме задержаны в 17 провинциях Турции

Сегодня, 13:10

ПО «Азеригаз» приступило к введению новых тарифов в системах абонентского учета

Сегодня, 12:50

Стало известно о состоянии здоровья актера Азера Бахшалиева

Сегодня, 12:27

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 12:20
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23