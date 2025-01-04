Александар Вучич: Азербайджан - наш надежный партнер

Азербайджан является надежным партнером Сербии в поставках природного газа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на заседании правительства заявил президент Сербии Александар Вучич.

Президент отметил, что в настоящее время потребление газа в стране составляет около 13,5-14,5 млн кубометров в день. На сегодняшний день запасы газа в подземных хранилищах как в Сербии, так и в Венгрии составляют около 430 милн кубометров.

Отметим, что Сербия является 8-й страной, снабжаемой азербайджанским газом. В настоящее время из Азербайджана ежедневно импортируется до 2,5 млн кубометров природного газа.