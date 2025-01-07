Приняты меры в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с кошкой в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Сотрудники полиции установили и вызвали в полицейский участок мужчину (1994 г.р.), который издевался над беззащитной кошкой.
В его отношении были приняты меры в соответствии с законодательством.
Источник: Oxu.Аz
10:50
Сотрудники полиции установили личность мужчины, который подверг кошку издевательствам в Баку.
В настоящее время ведется расследование.
Источник: Media.az
22:04 06.01.2025
Пользователь сети опубликовал видео, на котором неизвестный живодер издевается над кошкой, вывесив ее с балкона многоэтажного дома.
Автор поста обращается к правоохранительным органам и гражданам с просьбой помочь спасти животное и наказать изверга.
В посту отмечается, что инцидент имел место в жилом доме, расположенном на улице Шамиля Азизбекова 88 в Баку.