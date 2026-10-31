В Масазыре парень выжил после падения с 4-го этажа — ВИДЕО

В поселке Масазыр Абшеронского района 25-летний парень сорвался с высоты четвертого этажа.

Как сообщает 1news.az, сигнал о происшествии в жилом массиве поступил на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пострадавший — гражданин 2001 года рождения — выпал из окна или балкона квартиры на четвертом этаже, но его падение смягчила пристройка на уровне второго этажа.

Молодой человек остался жив, однако из-за полученных травм различной степени тяжести и высоты конструкции оказался заблокирован на крыше пристройки.

Сотрудники МЧС с помощью специального спасательного снаряжения бережно спустили пострадавшего на землю и передали ожидавшей внизу бригаде скорой медицинской помощи. По факту инцидента ведется разбирательство.