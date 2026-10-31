Между Москвой и Баку запустят круизный лайнер
Круизное сообщение между Москвой и Баку планируется запустить в ближайшее время.
Об этом сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов.
«В ближайшее время мы планируем запустить круизный лайнер Москва — Баку», — сказал Хакимов «Военной приемке» в эфире телеканала «Звезда».
По его словам, продолжительность путешествия составит в среднем 14 дней: по семь дней туда и обратно.
Хакимов отметил, что речь идет о лайнере класса люкс. Проект предусматривает государственную поддержку: строительство субсидирует в том числе Минпромторг России.
«На сегодняшний день уже готовый корабль стоит и еще два корабля на подходе. В случае успеха мы надеемся, что и эти два корабля тоже поплывут в Баку», — отметил собеседник программы.
Источник: ТАСС