Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны.

«Известие о гибели военнослужащего 7-й пограничной бригады, дислоцированной в провинции Хаккари, в результате стрельбы при предотвращении попытки нарушения государственной границы, глубоко опечалило меня. Прошу у Всевышнего милости для погибшего военнослужащего, разделяю горе его близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования его семье. Да упокоит Аллах его душу», — говорится в сообщении.