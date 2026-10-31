В Турции автобус попал в ДТП с туристами, есть пострадавшие

В турецкой провинции Эдирне на западе страны автобус с туристами столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает агентство IHA.

Пострадали десять болгарских туристов. Автобус направлялся в Стамбул из Болгарии.

«Автобус болгарской компании столкнулся с груженным гранатами (фруктами – ред.) грузовиком у деревни Кемалькей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали десять граждан Болгарии, их госпитализировали», — указало агентство.