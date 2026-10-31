В Азербайджане более 100 человек задержаны за долги

30 октября полиция раскрыла 27 преступлений, зарегистрированных на территории страны, и 6 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что всего задержаны и переданы по принадлежности 129 человек, находившихся в розыске, в том числе 102 человека, разыскиваемых в качестве должников.

Установлены 8 фактов, связанных с наркотиками, и 3 факта, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Задержаны 45 человек, подозреваемых в совершении преступлений.