В Русском Драматическом Театре пройдет «Новогодний карнавал с Дедом Морозом»

19, 26 и 27 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится музыкальное представление «Новогодний карнавал с Дедом Морозом».

В программу включены театрализованные сцены, музыкальные и танцевальные номера, а также интерактивные игры с участием зрителей.

По сюжету представления Злая Королева пытается помешать празднованию Нового года, а сказочные персонажи объединяют усилия, чтобы сохранить праздник и зажечь новогоднюю ёлку.

В постановке задействованы персонажи известных сказок, мультфильмов и фильмов, среди которых Дед Мороз и Снегурочка, Барби и Кен, Тор, Доктор Стрэндж, Чёрная Вдова, Алиса, Белый Кролик, Чеширский Кот, Соник, Пикачу, Эльза, Анна, Олаф, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин.

Представление рассчитано на семейную аудиторию и предусматривает участие детей в отдельных эпизодах программы.

Время представлений: 12:00 и 15:00

Билеты доступны в кассе театра и на сайте iTicket.az.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +994 12 493 00 63.