Турция проводит учения ВМС сразу на трех морях

В Турции проходят учения Военно-морских сил (ВМС) Mavi Vatan 2025 («Голубая родина-2025»).

Маневры проходят в Черном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье.

Как сказал начальник штаба ВМФ Турции, контр-адмирал Кенан Каан Тюрккан, учения «Голубая родина-2025» проводятся командованием ВМС на основе программы учений Вооруженных сил Турции.

Цель учений - оценка оперативности и эффективности работы командований, входящих в состав ВМС, повышение уровня оперативной готовности подразделений, улучшение способности анализа и принятия решений сотрудниками штаба и подразделениями в условиях множественных угроз, а также проверка взаимодействия между другими командованиями сил и подразделениями, участвующими в учениях.

«В учениях принимают участие 90 кораблей и 50 самолетов, всего задействовано 20 тыс. личного состава. В учениях принимают участие вертолеты общего назначения и вертолеты CH-47 командования Сухопутных войск, штурмовики командования ВВС, самолеты системы дальнего радиолокационного предупреждения и управления воздушным движением, самолеты-буксировщики и шесть катеров береговой охраны», - сообщил он.

В ходе учений будут проведены оперативная подготовка к видам военно-морских операций, отработка действий подразделений береговой охраны и отработка действий в условиях множественных угроз.

Кроме того, в учениях будет задействован отечественный корабль TCG Oruçreis, работы по модернизации которого завершены.

Во время запланированных заходов в порты учений «Голубая родина» 10-11 января 59 турецких кораблей посетят 22 порта в Черном, Эгейском морях, Восточном Средиземноморье и Турецкой Республике Северного Кипра.

Источник: Анадолу