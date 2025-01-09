В 2024 году к дисциплинарной ответственности привлечены 249 сотрудников Службы мобилизации

В прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 249 сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.

По сообщению Госслужбы, в отношении должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства, проведены служебные проверки, в отношении 78 работников в 2023 году и 249 работников в прошлом году были приняты меры дисциплинарного и организационно-штатного характера, в том числе 13 работников были уволены в запас, трудовые договоры с ними были расторгнуты.

В 2023 году материалы, собранные в отношении 22 лиц по 15 фактам, а в 2024-м – в отношении 95 лиц по 51 факту были направлены в Генпрокуратуру для принятия процессуального решения.