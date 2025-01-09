Разрабатывается механизм увольнения военнослужащих, достигших предельного возраста пребывания на службе

В Азербайджане разрабатываются механизмы для применения снижения предельного возраста призыва на военную службу и прохождения срочной действительной военной службы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

В Госслужбе отметили, что новые механизмы будут обнародованы общественности.

Отметим, что несколько граждан обратились в агентство с вопросом, будут ли вступившие в силу соответствующие изменения распространяться на лиц в возрасте 31-35 лет, которые в настоящее время проходят военную службу.