Разрабатывается механизм увольнения военнослужащих, достигших предельного возраста пребывания на службе
В Азербайджане разрабатываются механизмы для применения снижения предельного возраста призыва на военную службу и прохождения срочной действительной военной службы.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.
В Госслужбе отметили, что новые механизмы будут обнародованы общественности.
Отметим, что несколько граждан обратились в агентство с вопросом, будут ли вступившие в силу соответствующие изменения распространяться на лиц в возрасте 31-35 лет, которые в настоящее время проходят военную службу.
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