ABB расширяет применение SİMA İmza в бизнес-процессах

Цифровая подпись нового поколения SİMA, разработанная ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, успешно интегрирована в систему Международного банка Азербайджана (ABB), открывая новые возможности для масштабного использования цифровых услуг.

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут зарегистрироваться в качестве новых пользователей, воспользовавшись SİMA İmza и услугой интернет-банкинга ABB (cb.abb-bank.az). После авторизации на портале нижеуказанные бизнес-процессы можно осуществлять полностью в цифровом формате, без необходимости посещения банка:

Открытие банковских счетов.

Денежные переводы и операции с конвертацией валют.

Государственные платежи.

Платежи через ANİPay.

Подписание кредитных заявок.

Операции с банкоматами и POS-терминалами.

Утверждение заявок на AKB и Asan Finance.

Доступ к небанковским услугам.

Под небанковскими услугами подразумеваются налоговые услуги (подача деклараций) и операции, связанные с таможенной деятельностью.

Необходимо отметить, что индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить SİMA İmza онлайн без посещения сервисных центров. Для этого достаточно скачать приложение SİMA İmza и пройти регистрацию.

Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения SİMA можно найти на сайте sima.az или обратиться в Контактный центр по номеру «157».

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