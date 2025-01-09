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ABB расширяет применение SİMA İmza в бизнес-процессах

First News Media10:23 - Сегодня
ABB расширяет применение SİMA İmza в бизнес-процессах

Цифровая подпись нового поколения SİMA, разработанная ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта, успешно интегрирована в систему Международного банка Азербайджана (ABB), открывая новые возможности для масштабного использования цифровых услуг.

Теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут зарегистрироваться в качестве новых пользователей, воспользовавшись SİMA İmza и услугой интернет-банкинга ABB (cb.abb-bank.az). После авторизации на портале нижеуказанные бизнес-процессы можно осуществлять полностью в цифровом формате, без необходимости посещения банка:

  • Открытие банковских счетов.
  • Денежные переводы и операции с конвертацией валют.
  • Государственные платежи.
  • Платежи через ANİPay.
  • Подписание кредитных заявок.
  • Операции с банкоматами и POS-терминалами.
  • Утверждение заявок на AKB и Asan Finance.
  • Доступ к небанковским услугам.

Под небанковскими услугами подразумеваются налоговые услуги (подача деклараций) и операции, связанные с таможенной деятельностью.

Необходимо отметить, что индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить SİMA İmza онлайн без посещения сервисных центров. Для этого достаточно скачать приложение SİMA İmza и пройти регистрацию.

Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения SİMA можно найти на сайте sima.az или обратиться в Контактный центр по номеру «157».

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