ООН: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026гг составит 3 процента

ООН прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне 3% в 2025 году.

Как сообщает Report, такой прогноз содержится в опубликованном докладе организации «Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2025 год» (World Economic Situation and Prospects 2025).

Согласно докладу, экономика страны демонстрирует положительную динамику.

«Экономический рост в Азербайджане ускорился в 2024 году благодаря усилению внутреннего спроса и развитию ненефтяного сектора. Ожидается, что растущий мировой спрос на азербайджанский природный газ продолжит поддерживать рост ВВП в 2025 году», - отмечается в документе.

На 2026 год ООН также прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 3%.

По оценкам ООН по итогам 2024 года ВВП Азербайджана вырос на 4,6% после роста на 1,1% в 2023 году.

Министерство экономики Азербайджана рост ВВП на 2025 год прогнозирует на уровне 3,5%, на 2026 год – 2,8%.