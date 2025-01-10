Обнародовано состояние пострадавших в крушении самолета AZAL, один человек выписан - ФОТО

Обнародовано состояние пострадавших в крушении самолета AZAL, один человек выписан.

Как сообщили АПА в TƏBİB, в общей сложности 5 человек (1 мужчина, 4 женщины), пострадавших в авиакатастрофе недалеко от города Актау в Казахстане, продолжают лечение в медучреждении «Ени клиника».

Сегодня на амбулаторное лечение домой был выписан еще один мужчина.

Пациент, поступивший в отделение реанимации в тяжелом состоянии, успешно продолжает стационарное лечение.

Из остальных лиц, находящихся в настоящее время на стационарном лечении, состояние трёх человек удовлетворительное. Состояние двух человек, находящихся на лечении в отделении реанимации, оценивается как стабильно тяжелое.