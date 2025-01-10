В 2024 году в Баку произошло увеличение пассажирских перевозок на 28 миллионов

В 2024 году в Баку было перевезено 476 миллионов пассажиров, что на 28 миллионов больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев на брифинге, в ходе которого также отметил, что по 11 автобусным маршрутам было обновлено 154 автобуса и созданы два маршрута, на которых работают исключительно новые автобусы.

А. Рзаев отметил, что 200 автобусов были отремонтированы и возвращены в эксплуатацию, а также 165 электрических автобусов были привлечены к перевозкам: «Частные перевозчики ввезли 60 новых автобусов, часть из которых уже введена в эксплуатацию. Ожидается, что в 2025 году частные перевозчики привезут более 100 автобусов. Если 15 сентября 2022 года среднее количество автобусов, работающих в течение дня, составляло примерно 1720, то в 2023 году этот показатель увеличился до 1950, а в 2024 году достиг 2160, при этом пиковая загрузка маршрутов была снижена ниже 100%».

Гафар Агаев