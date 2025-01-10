Названо количество новых вагонов, которые планируется поставить для Бакинского метрополитена

В течение 2025 года планируется привезти 20 новых вагонов для Бакинского метрополитена.

Об этом на пресс-конференции о «Мерах, проведенных в транспортной сфере в 2024 году и планах на 2025 год», заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумбатов.

«В последние годы в Баку было построено 7 станций метро и 1 депо, которые были введены в эксплуатацию. Также в Баку привезено 150 новых вагонов. В результате половина вагонов в метро - это вагоны нового поколения. Работы проводились и в железнодорожной сфере. Длина построенных железных дорог и модернизированных линий превысила 1500 километров».

Гафар Агаев