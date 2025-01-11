Стала известна дата прощания с актрисой Евгенией Добровольской

Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в 10:00 мск на Основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова в Москве.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в этот же день, сообщили ТАСС в театре.

"Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской состоится 14 января. В 10:00 начнётся гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. В 13:00 - отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9). Далее похороны на Троекуровском кладбище", - сказали в пресс-службе театра.

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