 bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:20 - Сегодня
bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию - ОБНОВЛЕНО

Обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал, сказали в компании bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend в связи с приостановкой поставок газа в Болгарию и Сербию.

«По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена. Все находящиеся на платформе сотрудники в безопасности, экологического воздействия не зафиксировано. Все морские объекты, включая платформу SDA и трубопровод, также находятся в безопасном состоянии», — сказали в компании.

Как отметили в bp, в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и возобновлению нормальной работы в максимально короткие сроки.

18:00

Азербайджан проинформировал Сербию о том, что вынужден приостановить поставки 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, сообщил президент балканской республики Александар Вучич.

"Плохая новость никогда не приходит одна, появляется вторая, а затем и третья. Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн кубометров газа в сутки, которые получали. Здесь говорится: "нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа". Переведу вам на сербский язык, дорогой народ. Это значит, что мы с сегодняшнего дня начинаем намного сильнее и больше расходовать собственные резервы", - отметил Вучич в ходе пресс-конференции.

Глава государства указал на достаточные запасы энергоресурсов в стране на текущий зимний сезон, однако выразил надежду на скорейшее возобновление азербайджанских поставок. "У нас есть достаточное количество газа для снабжения, пока не появится какая-то третья беда. Не знаю, что должно произойти. Я надеюсь, что азербайджанцы за один-два месяца это исправят. Если же это будет невозможно, то мы должны будем добавлять в предстоящие 4 месяца по 2-2,5-3 млн [кубометров] в сутки. Намного больший расход мы имеем зимой, это будет как раз, чтобы потратить все резервы, но нехватки газа и нефти не будет", - заверил президент.

Вучич по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшихся в конце декабря 2024 года, отметил важность плана "совместного строительства газовой электростанции под Нишем, которая обеспечит дополнительный источник электроэнергии". По оценке главы МИД Марко Джурича, благодаря Баку энергетическая безопасность Сербии "в эти неспокойные времена" значительно укрепилась.

Источник: ТАСС

Поделиться:
627

Актуально

Xроника

Шахин Багиров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени

Экономика

bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию - ОБНОВЛЕНО

Спорт

В Шахдаге завершился второй день Кубка мира по лыжному альпинизму - ФОТО

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Экономика

bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию - ОБНОВЛЕНО

Цена азербайджанской нефти приближается к $82

ООН: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026гг составит 3 процента

Поставки азербайджанского газа в Болгарию временно прекращены

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Халг Банк открыл обновленный офис персонального банковского обслуживания (Private Banking) - ФОТО

В ЦБА произведены новые назначения на руководящие должности

Эльчин Ибадов: SOCAR Türkiye готова внести вклад в проекты восстановления в Сирии, если будет решение на государственном уровне

В Агдаме впервые в Азербайджане будут производиться зарядные устройства для электромобилей

Последние новости

Нетаньяху поручил делегации Израиля вылететь в Доху на переговоры по Газе

Сегодня, 22:35

В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть пешехода

Сегодня, 22:10

МЧС: В Гяндже пожар в мебельном цеху потушен, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:50

Более 150 тыс. жителям Лос-Анджелеса предписали эвакуироваться из-за пожаров

Сегодня, 21:35

МИД РФ: враждебные действия США не останутся без реакции

Сегодня, 21:00

Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры ФРГ

Сегодня, 20:30

Байрактар: Турция нацелена на минимизацию зависимости от импорта энергоносителей

Сегодня, 20:20

Азербайджанский атлет завоевал бронзовую медаль на международном турнире

Сегодня, 20:10

СМИ: ХАМАС передаст список заложников на первом этапе прекращения огня в Газе

Сегодня, 19:45

bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:20

В Сабирабаде четыре человека пострадали при падении автомобиля в канал

Сегодня, 19:05

В Азербайджане родители хотели назвать ребенка Зейнаб Фатима Марьям

Сегодня, 18:50

В Шахдаге завершился второй день Кубка мира по лыжному альпинизму - ФОТО

Сегодня, 18:30

Дания выразила Трампу готовность усилить присутствие США в Гренландии

Сегодня, 17:50

В ДТП в Кюрдямире есть погибший и раненый

Сегодня, 17:40

Стала известна дата прощания с актрисой Евгенией Добровольской

Сегодня, 17:30

В Иране на свадьбе произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Сегодня, 17:15

Шольц выступил за переговоры об урегулировании конфликта в Украине, но не за ее спиной

Сегодня, 17:05

Украина договаривается с Италией о покупке систем ПВО

Сегодня, 16:50

Премьер Ливана впервые за 15 лет прибыл с официальным визитом в Сирию

Сегодня, 16:30
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23