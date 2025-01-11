bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию - ОБНОВЛЕНО

Обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал, сказали в компании bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend в связи с приостановкой поставок газа в Болгарию и Сербию.

«По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена. Все находящиеся на платформе сотрудники в безопасности, экологического воздействия не зафиксировано. Все морские объекты, включая платформу SDA и трубопровод, также находятся в безопасном состоянии», — сказали в компании.

Как отметили в bp, в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и возобновлению нормальной работы в максимально короткие сроки.

18:00

Азербайджан проинформировал Сербию о том, что вынужден приостановить поставки 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, сообщил президент балканской республики Александар Вучич.

"Плохая новость никогда не приходит одна, появляется вторая, а затем и третья. Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн кубометров газа в сутки, которые получали. Здесь говорится: "нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа". Переведу вам на сербский язык, дорогой народ. Это значит, что мы с сегодняшнего дня начинаем намного сильнее и больше расходовать собственные резервы", - отметил Вучич в ходе пресс-конференции.

Глава государства указал на достаточные запасы энергоресурсов в стране на текущий зимний сезон, однако выразил надежду на скорейшее возобновление азербайджанских поставок. "У нас есть достаточное количество газа для снабжения, пока не появится какая-то третья беда. Не знаю, что должно произойти. Я надеюсь, что азербайджанцы за один-два месяца это исправят. Если же это будет невозможно, то мы должны будем добавлять в предстоящие 4 месяца по 2-2,5-3 млн [кубометров] в сутки. Намного больший расход мы имеем зимой, это будет как раз, чтобы потратить все резервы, но нехватки газа и нефти не будет", - заверил президент.

Вучич по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшихся в конце декабря 2024 года, отметил важность плана "совместного строительства газовой электростанции под Нишем, которая обеспечит дополнительный источник электроэнергии". По оценке главы МИД Марко Джурича, благодаря Баку энергетическая безопасность Сербии "в эти неспокойные времена" значительно укрепилась.

Источник: ТАСС