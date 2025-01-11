В Азербайджане родители хотели назвать ребенка Зейнаб Фатима Марьям

Необходимо предотвратить повторное использование одинаковых имен для новорожденных.

Как сообщает modern.az, об этом заявила заместитель председателя Терминологической комиссии Саялы Садыгова.

Она отметила, что подготовлены толковые словари на азербайджанском языке.

"В этих словарях отражено около 12-13 тысяч имен. Неправильно, когда в одной школе, в одном классе обучаются 15-20 детей с именами Али или Фатима", - сказала она.

Саялы Садыгова также не считает хорошей практикой давать детям сложные имена.

"Например, было обращение по поводу присвоения ребенку сразу трех имен - Зейнаб, Фатима, Марьям. Было рекомендовано использовать только одно из этих имен", - дополнила она.