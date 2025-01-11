Посольство Азербайджана в Перу преподнесло подарки детям из малообеспеченных семей - ФОТО

Посольство Азербайджанской Республики в Перу совместно с членами межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан организовало гуманитарные акции для детей из малообеспеченных семей по случаю Рождества и Нового года.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, в рамках этой инициативы посольство совместно с председателем межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Хосе Хери оказало помощь детям из малообеспеченных семей, проживающих на территории Оллита Вирген района Прадерас-де-Вилья-Сальвадор в Перу.

Также вместе с депутатом Розангеллой Барбаран посольство преподнесло подарки учащимся образовательного учреждения 7237 Перу-Вальядолид в Вилла Эль Сальвадор.