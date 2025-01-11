В Сиязане задержаны четыре человека по подозрению в кражах

В Сиязане задержали Мурада Мурадова и Явера Умудова по подозрению в совершении кражи.

Как сообщает Report, их подозревают в краже 12 мелких рогатых животных.

Кроме того, в рамках другой операции полицейские задержали Азая Гурбанова и его знакомого Вюсала Гурбанова.

Установлено, что они в разные периоды совершили кражи аккумуляторов с грузовых автомобилей марки Man и проникли в один из домов района с целью совершения кражи.

По фактам возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.