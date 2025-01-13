Новый вид мошенничества в сети

В Службе электронной безопасности (СЭБ) предупредили граждан о фейковых объявлениях в социальных сетях, в которых утверждается, что Международный аэропорт Гейдар Алиев якобы продает потерянный или забытый багаж пассажиров.

Как сообщили 1news.az в СЭБ, фальшивые страницы были созданы в социальной сети Facebook. На этих страницах предлагается акция, согласно которой граждане могут приобрести потерянный или забытый багаж за 3,67 маната.

Для оформления «заказа» пользователям предлагают перейти по ложной ссылке и ввести данные своей банковской карты и другую личную информацию. После этого злоумышленники списывают деньги с банковских счетов граждан.

СЭБ настоятельно рекомендует быть осторожными и не переходить по сомнительным ссылкам, а также не предоставлять личную информацию на подозрительных сайтах.