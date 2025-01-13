Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с туманной погодой

По информации Национальной гидрометеорологической службы, из-за туманной погоды, наблюдаемой в настоящее время на территории республики, в ряде регионов, в том числе на Абшеронском полуострове видимость ограничена до 50-500 метров.

Об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции к водителям.

«Учитывая, что туманная погода препятствует своевременной и четкой видимости других участников дорожного движения и регулирующих устройств, будьте внимательнее, выбирайте ограничение скорости в соответствии с погодными условиями, уделяйте внимание исправности транспортных средств, особенно приборов внешнего освещения. Рекомендуется строго соблюдать правила безопасности при обгоне и совершении маневров. Пешеходов просят быть более ответственными при переходе дорог, учитывая тот факт, что водители испытывают сложности с обзором дорог и обочин в условиях туманной погоды», - говорится в обращении.