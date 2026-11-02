В Испании опознали 12 иностранцев среди погибших при крушении поездов

Железнодорожная катастрофа в испанской провинции Толедо унесла жизни не только местных жителей: среди 69 погибших оказались граждане сразу нескольких государств.

По предварительным данным судебных властей, установлены личности 12 иностранных жертв, однако окончательное число погибших из других стран может оказаться выше.

Об этом сообщил Верховный суд автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Согласно опубликованным данным, среди погибших иностранцев — четыре гражданина США, а также по одному человеку из Аргентины, Канады, Мексики, Португалии, Туниса, Франции, Чехии и Японии.

При этом опознание жертв продолжается. В списках пропавших без вести остаются граждане Австралии и Японии, которые могут находиться среди трёх человек, чьи личности пока не установлены.

Напомним, трагедия произошла утром 28 октября возле населённого пункта Урда в провинции Толедо. Там столкнулись два пассажирских состава, следовавших по маршруту Мадрид — Севилья. В поездах находились более 540 человек.