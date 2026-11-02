США перебросили в Израиль 43 самолёта-заправщика для ударов по Ирану

Американские ВВС сосредоточили на израильских авиабазах по меньшей мере 43 самолета-заправщика, которые могут использоваться для обеспечения операций стратегической и тактической авиации при нанесении ударов по Ирану, следует из данных британского авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Согласно спутниковым снимкам, в настоящее время на авиабазе Рамон в пустыне Негев размещено 25 американских воздушных танкеров, на авиабазе Овда (Увда) на юге Израиля — четыре. Еще 18 самолетов находятся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что на минувшей неделе более 10 самолетов военно-транспортной авиации ВВС США совершили посадку на авиабазах в Израиле.

Большинство этих рейсов вылетели с американского армейского аэродрома Биггс в Эль-Пасо, штат Техас. Там размещается армейская 69-я артиллерийская бригада ПВО, оснащенная зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD. Пунктами назначения самолетов были израильские авиабазы Неватим и Овда.

В последние дни также был выполнен ряд других грузовых рейсов американских военных самолетов на базы США в странах Ближнего Востока, включая Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт.

Как указывает издание, содержимое грузов неизвестно, однако предполагается, что это связано с мерами США по усилению противовоздушной обороны в регионе в преддверии возможного нового витка противостояния с Ираном.