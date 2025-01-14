Лавров назвал невозможным членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.

Лавров напомнил о заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука, занимающегося развитием ЕАЭС, о несовместимости ЕАЭС и ЕС.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо, поскольку оба союза требуют отсутствия таможенных границ и свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы.

Кремль подтвердил эту позицию через своего представителя Дмитрия Пескова.

Источник: РИА Новости